Ruim 15 miljoen lonkt voor PSV en Ajax bij bereiken groepsfase CL

Djokovic sneuvelt tegen Italiaanse sensatie Cecchinato

19:30 Novak Djokovic is op Roland Garros gestrand in de kwartfinales. De Serviër, die in 2016 de titel pakte in Parijs, verloor verrassend van de ongeplaatste Italiaanse sensatie Marco Cecchinato: 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-7 (11).