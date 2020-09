Ruiter en Gladon willen niet wéér een Europese bliksemdeceptie meemaken

Trainer Adrie Koster liet de selectie van Willem II de laatste dagen een paar keer beelden van Progrès Niederkorn zien, net als beelden van het amateuristisch aandoende stadion waar de Tilburgse club vanavond zal spelen. Met als onderliggende boodschap dat het er allemaal nog zo primitief uit kan zien, maar 'die gasten gaan er wel voor'.

Illustratiever zijn misschien nog de verhalen van twee spelers uit de selectie. Paul Gladon beleefde een pijnlijke eliminatie met Heracles Almelo in het Portugese bergdorpje Arouca. Doelman Robbin Ruiter ging er een jaar of zeven geleden keihard met FC Utrecht af tegen Differdange. De pijnlijke 2-1 nederlaag in Stade de la Ville de Differdange bleek achteraf fataal. Dat stadion is vanavond opnieuw het strijdtoneel.

Volledig scherm De spelers van Willem II tillen bij de training de goal over de tribune. © BSR Agency

Geweldig seizoen

En dus maakte de nieuwe sluitpost van Willem II overuren. ,,Ik snap dat er veel naar gevraagd wordt, want we spelen tegen een Luxemburgse ploeg. Ik lig niet meer wakker van iets dat zeven jaar geleden gebeurd is. Het is wat het is", zegt Ruiter. ,,We hadden met FC Utrecht een geweldig seizoen gedraaid, de meeste punten in de clubhistorie gehaald en de play-offs gewonnen."

Daar houdt de vergelijking met Willem II op. Na het succesjaar vertrokken de sterkhouders van FC Utrecht, dat met een incomplete selectie aan het Europese avontuur begon. ,,Allemaal nieuwe namen, veel jonge jongens. Dan ga je ten onder. Daar baal je ontzettend van, want je hebt er een heel jaar voor gewerkt."

Hij zal de spelers van Willem II op het hart drukken dat ze 'een mooi seizoen niet zomaar in één klap moeten laten verdwijnen'. ,,De situatie is anders dan indertijd bij FC Utrecht", zegt hij. ,,Willem II heeft de meeste spelers wel binnenboord gehouden. Het risico zit hem nu in die enkele wedstrijd. Het is alles of niks. Een mindere ploeg heeft veel meer kans."

Het zijn zaken die Ruiter de Europees onervaren spelers van Willem II deze dagen voor houdt. ,,Het is jammer dat het coronatijd is en dat de fans het niet mee kunnen maken. We moeten zien zo lang mogelijk in het toernooi te blijven. Hopelijk gaan we naar de groepsfase en kunnen we het Europese avontuur dan alsnog met de supporters beleven."

Volledig scherm © BSR Agency

Spits Paul Gladon is voor altijd de eerste speler die een Europees doelpunt maakte voor Heracles. Hij is zelfs nog steeds de enige speler met een Europese treffer voor de Almelose club achter zijn naam, want Heracles werd uitgeschakeld. ,,We hadden thuis dik van FC Arouca moeten winnen, maar kregen in de laatste minuut een doelpunt tegen. Daardoor werd het 1-1. Uit bleef het 0-0."

Stadionnetje

Het stadionnetje waar Willem II vanavond gaat spelen kan de vergelijking met dat in Noord-Portugal doorstaan. ,,Er waren maar twee tribunes. In zo'n entourage is het moeilijk om gefocust te blijven. De staf van Willem II doet er alles aan om te voorkomen dat we verrast worden. Ze hebben foto's van het stadion laten zien. We weten wat ons te wachten staat."

Maar dan nog zijn er bij zo'n uitwedstrijd allerlei omstandigheden die je niet in de hand hebt, weet Gladon. De spelersbus van Heracles begaf het in Arouca. ,,We gingen via een hobbelweg hoog de bergen in. Veel jongens waren al misselijk toen we bij het veld kwamen. Het mag geen excuus zijn, maar je hebt er wel mee te maken."

De uitschakeling dompelde Heracles in rouw. Gladon had er niet zoveel last van. Een week na de deceptie in Portugal maakte hij zijn transfer naar Wolverhampton Wanderes. ,,Bij Heracles bleef de teleurstelling lang hangen. Winst had een dubbel tegen Olympiakos opgeleverd. Zoveel kansen krijg je niet om Europees te spelen."

Wissel

Gladon moet tegenwoordig al knokken voor een paar minuten eredivisie. In Heerenveen kwam hij in de 76ste minuut in het veld, op een heel ongebruikelijk moment. De Friezen mochten in de buurt van het strafschopgebied van Willem II een vrije trap nemen. ,,De trainer wilde die wissel nog terugdraaien. Maar de vierde man had het bord al omhoog", zei Gladon, die in de lucht werd afgetroefd door Pawel Bochniewicz.

Dat betekende de 2-0. ,,Als spits droom je ervan dat je in de ploeg komt en gelijk maakt", zegt Gladon. Die blijft ondanks zijn moeilijke situatie de zaken van de zonnige kant bekijken. ,,Ik droom alweer dat ik tegen Progrès Niederkorn inval en de beslissende goal maak."

Maar één keer verlies van een Nederlandse club in Luxemburg Het is maar één keer voorgekomen dat een Nederlandse club in een Europese wedstrijd een nederlaag leed op Luxemburgse bodem. Het overkwam FC Utrecht op 18 juli 2013, de inmiddels befaamde 1-2 nederlaag tegen Differdange. Zeven andere wedstrijden van Nederlandse clubsteams op Luxemburgse bodem leverden twee gelijke spelen en vijf overwinningen op. Ajax bleef bij Red Boys Differdange een keer op 0-0 steken, maar won vervolgens thuis met 14-0. In 1971 eindigde het duel van ADO Den Haag met FC Aris Bonnevoir in een 2-2 gelijkspel. In het Zuiderpark was het krachtsverschil weer heel groot: 5-0. Grootste zege Feyenoord boekte de hoogste zege op Luxemburgse bodem. In het toernooi om de UEFA Cup van 1972 won het met 12-0 bij US Rumelange. In 1987 volgde een 5-2 zege bij Spora Luxemburg. PSV en AZ (2x) waren de andere winnaars bij een uitwedstrijd in een Europees toernooi tegen een Luxemburgse club. Toch was er ook een heel pijnlijke nederlaag. Op 30 oktober 1963 verloor het Nederlands elftal van Luxemburg. Het ging om kwalificatiewedstrijden voor het EK. Op papier betrof het een uitwedstrijd. Maar uit kostenoverwegingen werkte Luxemburg het duel in de Kuip af voor 45.000 toeschouwers. Het leverde een 2-1 zege op, waardoor de Luxemburgers zich plaatsten voor de kwartfinale van het EK.