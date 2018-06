Rus begint Wimbledon met duel met Serena Williams

Video FC Twente luistert met nieuwe shirts naar supporters: 'Make us proud again'

28 juni ENSCHEDE - FC Twente heeft donderdagmiddag de nieuwe tenues voor het komende seizoen gepresenteerd. De club voetbalt volgend seizoen in uitduels niet meer in het donkerblauw, maar in het lichtblauw. Het thuistenue is vanzelfsprekend rood gebleven.