Rus en Bertens al op openingsdag Wimbledon in actie

De partij staat als derde geprogrammeerd op Court 1, het op een na grootste stadion. Normaal gesproken is dat vroeg in de avond.



Bertens treft in de eerste ronde een tegenstander van minder kaliber, de Tsjechische Barbora Stefkova. Beide speelsters treden aan op baan 14, voorafgegaan door een mannenpartij die om 12.30 uur (Nederlands tijd) begint. Robin Haase, de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen, komt maandag nog niet in actie.



De eerste partij op het centercourt gaat tussen titelverdediger Roger Federer en de Serviër Dusan Lajovic. Zij beginnen om 14.00 uur (Nederlandse tijd).