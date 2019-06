Rus en Kerkhove naar derde ronde kwalificaties, Griekspoor sneuvelt

De tegenstandster van Kerkhove in de beslissende kwalificatieronde is nog niet bekend.

Rus won eerder op de dag in twee sets van Jekaterine Gorgodze uit Georgië. In bijna anderhalf uur zegevierde de 28-jarige Zuid-Hollandse in twee sets: 6-3 6-3. Rus speelt in de laatste kwalificatieronde tegen de Belgische Ysaline Bonaventure, de nummer 115 van de wereld.

Richèl Hogenkamp komt vanavond in het kwalificatietoernooi op het gras in Londen eveneens nog in actie in de tweede ronde.

Griekspoor naar huis