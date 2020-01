Rus geniet op centre court: ‘Hier doe je het voor’

Rus imponeerde in de eerste set met dusdanig geweldig verdedigend werk, dat tv-commentatrice (en ex-prof) Daniela Hantuchova zeer lovend over haar was. ,,Ik heb haar nog nooit zo goed zien spelen’’, zei de 36-jarige Slowaakse, die voor zender Nine Network de wedstrijd versloeg. De Nederlandse werd in de tiebreak evenwel op waarde verslagen. Keys liet zich even niet verleiden tot gekke dingen en sloeg bij 4-3 toe op een te zachte tweede opslag van de Nederlandse (slechts 128 km/u). De Amerikaanse, gezegend met een van de hardste services in het vrouwentennis, verzekerde zich daarna met 7-3 van de setwinst.