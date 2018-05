Rus kansloos onderuit in eerste ronde op Roland Garros

Een verrassende prestatie tegen Stephens, die vorig jaar de US Open won, zat er echter geen moment in. In de eerste set wist Rus nog twee games te winnen maar daarna werd het een eenzijdige partij.

Voor Rus was het acteren in de eerste ronde van het hoofdtoernooi in Parijs al een bonus. Rus was er aanvankelijk niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi in Parijs. Ze verloor in de laatste kwalificatieronde met 6-7 (5) en 2-6 voor Deborah Chiesa uit Italië, maar werd later toch als lucky loser toegelaten tot het hoofdschema.