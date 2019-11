Rus mag in Orlando op voor negende titel van het seizoen

vrije training 3 Hamilton slechts duizend­sten sneller dan Verstappen in laatste training

20:10 De snelste in Q1, de snelste in Q2 en vervolgens ook de snelste van allemaal in Q3. Max Verstappen (1.07,508) heeft zijn tweede poleposition van het seizoen binnen. Op het Autódromo José Carlos Pace start hij morgen vanaf de voorste startplek aan zijn vijfde GP van Brazilië, voor Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Lees er hier alles over.