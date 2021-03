Rus met Kuzmova naar finale dubbelspel in Lyon

Rus en Kuzmova waren op het Franse indoortoernooi met 6-3, 6-3 te sterk voor Anna Danilina uit Kazachstan en de Wit-Russische Lidzija Marozava.



Het duo Rus/Kuzmova is als eerste geplaatst in Lyon. In het enkelspel verloor de 30-jarige Rus in Lyon in de tweede ronde. De Belgische Greet Minnen was haar in drie sets de baas.