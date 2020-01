Rus tegen Keys is morgen afsluitende partij in Margaret Court Arena

Heracles zoekt als opvolger Czyborra ‘weer een projectje’

14:17 ALMELO - Jef Hardeveld is woensdagavond bij Heracles in het bekerduel tegen Vitesse de vervanger van Lennart Czyborra. De laatstgenoemde is bezig met een transfer en staat op het punt een contract te tekenen bij het Italiaanse Atalanta Bergamo.