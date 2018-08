Rus tegen Russin in eerste ronde kwalificatie US Open

Chromatsjeva is de nummer 149 van de wereld, Rus staat op plek 110. De Westlandse is als zevende geplaatst in het kwalificatietoernooi in New York. Rus leverde in 2011 haar beste prestatie op de US Open, toen ze de tweede ronde van het hoofdtoernooi haalde. Vorig jaar strandde ze al in de eerste ronde van de kwalificaties.



Lesley Kerkhove begint tegen Jang Su-jeong uit Zuid-Korea. De 26-jarige tennisster uit Zierikzee wist vorig jaar het hoofdschema te halen. Ze moest het toen in de eerste ronde afleggen tegen de Roemeense Sorana Cirstea. Bibiane Schoofs treft Ysaline Bonaventure uit België in de eerste kwalificatieronde. Richèl Hogenkamp trok zich vorige week vanwege privéomstandigheden terug voor de kwalificaties in New York.