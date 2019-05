Rus verliest van Russin, De Bakker houdt zicht op hoofdtoernooi Roland Garros

Vorig jaar haalde Rus nog het hoofdtoernooi in Parijs, weliswaar als lucky loser. Ze was toen in de eerste ronde met 6-2, 6-0 kansloos tegen de Amerikaanse Sloane Stephens. Zeven jaar geleden haalde Rus nog de vierde ronde op Roland Garros, een jaar eerder de derde ronde.



Ook Lesley Kerkhove wist de eerste schifting niet te overleven. De Liechtensteinse Kathinka Von Deichmann bleek in drie sets te sterk voor de 27-jarige Zeeuwse. Het werd 3-6 6-4 6-0. De derde set duurde slechts 26 minuten. Kerkhove won ook bij haar twee voorgaande pogingen het hoofdtoernooi te bereiken geen partij.



Door de uitschakeling van Rus en Kerkhove is de hoop nu gevestigd op Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs.