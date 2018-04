Rus verrast top 30-speelster Zhang Shuai in Istanboel

De 29-jarige Zhang staat op de dertigste plaats van de wereldranglijst. Rus is de mondiale nummer 123. Het is voor de tennisster uit Monster de tweede keer dit jaar dat ze in de tweede ronde van een WTA-toernooi staat. In februari ging ze in Acapulco ten onder tegen de Amerikaanse Sloane Stephens.



Om in Istanboel wel de derde ronde te halen, moet de 27-jarige Rus zien af rekenen met Danka Kovinic. De 23-jarige Montenegrijnse staat 121ste op de wereldranglijst en haalde net als Rus via de kwalificaties het hoofdschema.