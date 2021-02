Rus weet Swiatek niet te verrassen op Australian Open

Het is tennisster Arantxa Rus in de eerste ronde van de Australian Open niet gelukt de Poolse Iga Swiatek te verslaan. De Nederlandse nummer 77 van de wereld was in 76 minuten met 6-1 6-3 vrijwel kansloos tegen de regerend Roland Garros-kampioene.

In de eerste set keek de 30-jarige Rus in de 1573 Arena snel tegen een 3-0-achterstand aan. Met een lovegame verkleinde ze de marge, maar de drie daaropvolgende games gingen weer naar de mondiale nummer 17.

Rus had in de tweede set een voorsprong van 2-0 en stond op eigen service met 40-0 voor. Swiatek kwam echter terug tot 2-1 en stond in het restant geen servicegame meer af. In de lange slagenwisselingen kwam Rus vaak net een stapje te laat tegen de agressief spelende Poolse, die als vijftiende geplaatst is.

De pas 19 jaar oude Swiatek baarde vorig jaar opzien door de titel te pakken op Roland Garros. Ze won in Parijs in de finale van de Amerikaanse Sofia Kenin. Sindsdien kwam ze niet meer in actie.

Vorig jaar haalde Rus de tweede ronde in Melbourne. Dat was haar beste resultaat op de Australian Open, waar ze in 2008 het juniorentoernooi wist te winnen.

Rus was de enige Nederlandse tennisster in het hoofdtoernooi bij de vrouwen. Kiki Bertens meldde zich al ver voor het toernooi af omdat ze nog herstellende is van een achillespeesblessure. Alle andere Nederlandse speelsters verloren in Dubai in de kwalificaties.