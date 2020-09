Rus wel ronde verder in dubbelspel

Podcast Woedende Errani beschul­digt Bertens van toneel: ‘Hou ik niet van’

17:24 Het was tijdens de partij al duidelijk dat Sara Errani en Kiki Bertens vanavond geen drankje zouden doen in het hotel. De Italiaanse was ook een uur na de partij nog pislink. ,,Ze heeft trucs uitgehaald op de baan. Maar het heeft mij boos gemaakt, dus proficiat.”