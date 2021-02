Rusland en Italië naar finale ATP Cup

Honda verlaat Formule 1, maar stapt niet helemaal uit motorsport

5 februari Honda trekt zich aan het einde van dit jaar terug uit de Formule 1, maar de Japanse fabrikant blijft wel actief in de MotoGP. Honda heeft zich voor nog eens vijf jaar verbonden aan de belangrijkste klasse in het motorracen. ,,We doen al sinds 1959 mee aan het WK en hebben afgelopen jaar onze achthonderdste grand prix gewonnen”, zegt directeur Noriaki Abe van de motortak van Honda.