Russen Roeblev en Kjatsjanov naar ABN-toernooi Rotterdam

,,De Next Gen is een initiatief waar we als toernooi sterk achter staan. We streven ernaar om de sterren van nu en de sterren van morgen in actie te zien'', zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.



Roeblev, voormalig nummer één van de wereld bij de junioren, staat op de 37ste plaats van de wereldranglijst. Bij de US Open bereikte de twintigjarige Moskoviet dit jaar de kwartfinales. Kjatsjanov, die een jaar ouder is dan zijn landgenoot, is de mondiale nummer 45. Hij boekte in 2016 zijn eerste ATP-toernooioverwinning in Chengdu. Vorig jaar deed Kjatsjanov ook al mee in Rotterdam.



Eerder zegden Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Jo-Wilfried Tsonga, Nick Kyrgios en Robin Haase hun deelname toe aan het tennistoernooi van Rotterdam.