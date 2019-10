Russische oud-tennisser Volkov op 52-jarige leeftijd overleden

Volkov maakte toen op de US Open ook een einde aan de imponerende zegereeks van Edberg, die daarvoor 21 partijen op rij had gewonnen. De Zweed schreef in 1990 onder meer Wimbledon op zijn naam. Edberg kwam overigens sterk terug in New York. In 1991 en 1992 won hij het Amerikaanse grandslamtoernooi.



Volkov deed het ook vaak goed in New York. Hij bereikte in 1992 de kwartfinales en een jaar later de halve finales. Steeds was de Amerikaan Pete Sampras te sterk voor de Rus. Volkov zette in 1997 een punt achter zijn carrière, met drie ATP-titels op zak. Hij verloor zeven finales op het hoogste niveau. Volkov ging daarna verder als coach en mentor van zijn landgenoot Marat Safin, die in 2000 de US Open won en vijf jaar later de Australian Open.