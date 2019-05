Rustig protest bij debuut wielersponsor Ineos in Ronde van Yorkshire

Ineos is een van de grootste plasticproducenten op aarde. Milieubeweging Frack Free United had al aangekondigd naar Doncaster te zullen komen.



Ineos is eigendom van miljardair Jim Ratcliffe, die de ploeg van Dave Brailsford de komende jaren fors ondersteunt. De demonstranten zijn vooral boos omdat het bedrijf volgens de omstreden frackingmethode schaliegas uit de grond haalt. De demonstratie leidde niet tot incidenten. In Doncaster is Chris Froome de meest aansprekende renner van Ineos.