Rutte wil wel ‘jaarlijks dingetje’ maken van telefoontje naar MVG

Wat er precies vanaf de andere kant van de lijn werd verteld weten we (nog) niet, maar Van Gerwen kon het telefoontje wel waarderen. ,,Met Michael‘’, begon 'de groene sloopkogel’, die de premier even later nog de beste wensen meegaf voor 2019. ,,Hier doe je het uiteindelijk voor en ik ben blij dat ik iedereen blij heb kunnen maken. En natuurlijk ook mezelf. Er komt weer een druk jaar aan, dus dit was heel belangrijk voor me.‘’ Na iets meer dan een minuut was het gesprek voorbij. ,,Bedankt Mark, spreek je snel.”



Wat de premier had gezegd, wilden de Engelsen daarna van Mighty Mike weten. ,,Ach, wat standaard-teksten”, vertelde Van Gerwen. ,,Maar dat hij meeleeft is natuurlijk leuk. Hij vroeg ook of we er niet een jaarlijks dingetje van kunnen maken, dat telefoontje op nieuwjaarsdag. Dit was al de derde keer voor hem.”



Op Twitter meldt Rutte dat hij Van Gerwen heeft gefeliciteerd met zijn wereldtitel. ,,Hopelijk is deze overwinning een voorbode voor veel Nederlandse sportsuccessen in 2019!”