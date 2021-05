Ruud en Shapovalov verliezen geen set en bereiken finale in Genève

Lieke Martens maakt bij Barcelona droom waar: ‘Alles betaalt zich uit’

10:22 Lieke Martens won afgelopen zondag de Champions League en is met FC Barcelona een maand voor het einde van de competitie al lang en breed kampioen van Spanje. Sterker nog, de Limburgse voetbalster ligt met haar club nog altijd op koers voor een ‘perfect’ seizoen met enkel overwinningen. Met Der Spiegel sprak Martens over haar periode bij de Catalaanse grootmacht, vergeleken worden met de mannen en meer. ,,Als ik in een café zit komen de mensen naar me toe om me te feliciteren.”