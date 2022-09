Ruud en Tsitsipas bezorgen Team Europa voorsprong op Laver Cup, activist steekt zichzelf in brand

Met videoTeam Europa heeft op de Laver Cup in de O2 Arena in Londen een 2-0 voorsprong genomen tegen Team Wereld. Casper Ruud en Stefanos Tsitsipas wonnen hun partijen op de vrijdagavond, waarop iedereen wacht op het laatste optreden van Roger Federer.

Casper Ruud heeft Europa aan de eerste overwinning geholpen in de Laver Cup, de wedstrijd tussen Team Europa en Team Wereld. Hij versloeg in Londen de Amerikaan Jack Sock: 6-4, 5-7, 10-7.

De beslissing viel in de zogenoemde supertiebreak, waarin Sock aanvankelijk een voorsprong van 3-0 nam. Vervolgens waren de volgende zes punten voor zijn Noorse tegenstander. Ruud gaf die voorsprong niet meer weg. ,,Mooi dat we het eerste succes voor Team Europa binnen hebben”, zei de verliezend finalist van de US Open en nummer twee van de wereld. ,,Op de belangrijke momenten vielen de ballen steeds goed voor mij. Ik ben blij dat ik heb gewonnen voor het team.”

Activist steekt zichzelf in brand

Na de zege van Ruud won ook Stefanos Tsitsipas zijn partij. De 24-jarige Griek won met 6-2, 6-1 van de zes jaar oudere Argentijn Diego Schwartzman. Tijdens de partij heeft een activist zichzelf op de baan, mogelijk onbedoeld, in brand gestoken. Bij het begin van de tweede set kwam een man de hardcourtbaan van The O2 in Londen op, met een aansteker in zijn hand. Hij had ook waarschijnlijk een brandbaar goedje bij zich, want zowel de baan als zijn rechterarm vatte even vlam.

Het vuur was al snel weer gedoofd, waarna de man door beveiligers werd afgevoerd. De Argentijn Schwartman liet de organisatie nog even naar de baan kijken, waar wat brandschade was ontstaan. Met een natte doek werd de baan schoongemaakt. De partij kon daarna verdergaan. De man die voor het begin van de tweede set de baan betrad, had een wit T-shirt aan met daarop in zwarte letters een tekst. Daarop leek een protest tegen het gebruik van privévliegtuigen te staan. Heel wat tennissers die meedoen aan de Laver Cup zijn met privéjets naar Londen gereisd.

Vanavond nog Federer en Nadal

Hoogtepunt van de eerste dag van de tweestrijd wordt ongetwijfeld de partij in het dubbelspel, waarin Roger Federer vrijdagavond afscheid neemt. De 40-jarige Zwitser speelt samen met de 36-jarige Rafael Nadal. Ze komen uit tegen de Amerikanen Sock en Frances Tiafoe van Team Wereld. Voor dat slotstuk van Federer staat eerst nog de partij tussen Andy Murray (Groot-Brittannië) en Alex de Minaur (Australië) op het programma.

