Ryan Babel hoopt op ‘konijn uit hoge hoed’ bij Besiktas

Het einde voor Ryan Babel bij Besiktas lijkt in zicht. De Oranje-international was aan het onderhandelen met de Turkse club over een nieuw contract, maar die zijn op niets uitgelopen. De zaakwaarnemer van Babel ging eind november met Besiktas in gesprek over een nieuwe verbintenis. ,,We zijn er niet uitgekomen, dus in principe blijft Ryan tot 30 juni bij Besiktas onder zijn huidige contract, tenzij er nog een konijn uit de hoge hoed wordt getoverd”, aldus Winnie Haatrecht in gesprek met Voetbal International.



Door zijn uitstekende optredens in Oranje is er volop belangstelling voor Babel, die bezig is aan zijn tweede seizoen in Istanbul. Toch houdt hij zijn hoofd volledig bij de Turkse topclub. ,,Zijn enige doel is plaatsing voor het EK met Oranje en zelf aanwezig zijn op dat EK”, aldus zijn zaakwaarnemer.