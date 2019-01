Ryan Babel tekent bij Fulham contract tot einde seizoen

Frans Weghorst toegetre­den tot RvC FC Twente

19:03 ENSCHEDE - Frans Weghorst is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van FC Twente. De Bornenaar is in het dagelijks leven Algemeen Directeur bij Weghorst AVIA. Weghorst speelde in de zomer een belangrijke rol bij het financiële reddingsplan van FC Twente. Hij was een van de voortrekkers van ‘De Noabers’, de regionale investeerdersgroep die de club redde met een investering van 14 miljoen euro.