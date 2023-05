Sabalenka klopt Sakkari en bereikt finale in Madrid, Rojer strandt in halve finales

Sabalenka, als tweede geplaatst in Madrid, treft in de finale mogelijk de nummer 1 van de wereld, de Poolse Iga Swiatek. Die neemt het vanavond om 21.30 uur in de andere halve finale op tegen Veronika Koedermetova uit Rusland.



Voor Sabalenka is het de vijfde finale van 2023. Ze won eerder het toernooi van Adelaide en de Australian Open. Ze verloor de finales van Indian Wells en Stuttgart. Op het gravel in de Duitse stad was Swiatek haar in april de baas.