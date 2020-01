Sabalenka schakelt Halep uit in kwartfinale Adelaide

Halep begon haar seizoen deze week met winst op de Australische Ajla Tomljanovic (6-4, 7-5), maar verder kwam de als tweede geplaatste Roemeense niet in Adelaide. Vorig jaar strandde Halep op de Australian Open in de vierde ronde tegen de Amerikaanse Serena Williams, in 2018 stond ze in de finale. De voormalig nummer 1 van de wereld moest het daarin afleggen tegen Caroline Wozniacki.



Garbiñe Muguruza, ook een voormalig nummer 1 en tweevoudig grandslamwinnares, trok zich op het voorbereidingstoernooi in Hobart terug vanwege ziekte. Onduidelijk is of de Spaanse kan meedoen aan de Australian Open.