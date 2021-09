Sabalenka verslaat Mertens op US Open

Nu tegen Medvedev Botic van de Zandschulp zorgt in zenuwslo­pen­de vijfsetter voor sensatie op US Open

5 september Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op de US Open. De 25-jarige tennisser uit Veenendaal versloeg de kleine Argentijnse strijder Diego Schwartzman in een enorm spannende vijfsetter: 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1. Het is voor Van de Zandschulp al zijn zevende zege in New York, waar hij drie voorrondes moest overleven voor hij het hoofdtoernooi bereikte.