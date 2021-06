Sabalenka vrij moeizaam ronde verder

Van der Poel na stunt in tijdrit: ‘Dit was een van mijn beste dagen op de fiets’

19:50 Ook in de zesde etappe zit de gele trui om de schouders van Mathieu van der Poel. Hij behoudt acht seconden voorsprong op Tadej Pogacar, de winnaar van de eerste tijdrit in deze Tour de France. De Nederlander eindigde in de vijfde etappe als vijfde, op 31 seconden van Pogacar.