Sagan: Misschien was Van der Poel wel té gemotiveerd op WK

Door Thijs Zonneveld



Beetje opgewarmd na het ijsbad van afgelopen zondag? Peter Sagan: ,,Ja, hoor. Uiteindelijk is het voor iedereen hetzelfde: koud en nat. Zesenhalf uur in de regen, daar moet je mentaal op ingesteld zijn. Ik had veel moraal en ik denk dat ik een goede koers reed. Achteraf maakte ik misschien een klein foutje.”



Te lang gewacht.

,,Misschien wel, ja. Ik heb niet veel ploeggenoten op het WK. Het is niet aan mij om de koers te maken. Toen Mathieu van der Poel ging, op veertig kilometer van de streep, was ik niet verrast. Ik besloot om niet te reageren. Ik keek ik om me heen en zag nog veel andere renners die de koers konden controleren. Greg van Avermaet en Julian Alaphilippe zaten ook gewoon in de groep. Maar iedereen om me heen bleek kapot te zijn. In de laatste ronde heb ik aangevallen. Maar toen was het al te laat.”