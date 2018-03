Sagan neemt met derde zege revanche voor matige E3

Door Thijs Zonneveld



Oranje. Oranje. Oranje. Oranje. Oranje. Oranje, en nog meer oranje. Kilometer na kilometer hetzelfde beeld: de kopgroep van Gent-Wevelgem kleurt oranje. Twee renners heeft Roompot mee in de vroege vlucht: de eeuwige aanvaller Brian van Goethem en de part time baanrenner Jan Willem van Schip - een paar weken geleden won hij nog twee keer zilver op het WK in Apeldoorn.



Dat de Roompot-renners meezitten in de eerste aanval van de dag is geen verrassing: het is de strijdwijze van de ploeg. Maar behalve tv-minuten leverde het tot nog toe zelden resultaat op in de voorjaarsklassiekers. In de finale van de meeste grote koersen waren er in geen velden of wegen meer oranje shirtjes te bekennen.



Tot vandaag, in Gent-Wevelgem. Van Goethem en Van Schip rijden meer dan tweehonderd kilometer in de aanval als ze worden ingelopen door een select groepje met favorieten. Lotto-Jumbo-sprinter Dylan Groenewegen zit daar niet meer bij: hij moet passen bij de tweede beklimming van de Kemmelberg en komt daarna niet meer in het stuk voor.