Sagan noteert eerste etappewinst van het seizoen

Sagan won vorig jaar in de Tour Down Under ook al de etappe naar Uraidla, toen met Impey en Sánchez als respectievelijk de nummers twee en drie. De rit ging over een heuvelachtig parcours, met de finish na een korte afdaling. ,,Het lijkt wel een kopie van vorig jaar’', zei de drievoudig wereldkampioen van Bora-hansgrohe. ,,Het was goed om die ervaring al te hebben. Ik was blij dat er voornamelijk nog klimmers over waren voor de sprint, dat maakte het voor mij wat makkelijker.’’



Patrick Bevin maakte de top-5 compleet en blijft daarmee in de leiderstrui rijden. De 27-jarige rijder uit Nieuw-Zeeland won gisteren verrassend en behoudt een voorsprong van één seconde op Sagan. Sanchez volgt op plek drie in het algemeen klassement op negen seconden. Op plek zes blijft Van Poppel de beste Nederlander op elf seconden.