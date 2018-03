Sagan: Rechtop blijven, een goede dag hebben en positief denken

Peter Sagan won de Ronde van Vlaanderen in 2016, maar schakelde zichzelf vorig jaar uit door een valpartij nadat hij met zijn fiets was blijven haken in een jas die over een dranghek hing. De wereldkampioen nam de Belgen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet mee in zijn val.

,,Ik denk niet meer aan die valpartij", zei Sagan tijdens een persmoment van zijn team in Roeselare. ,,Ik ben iemand die vooruitkijkt, niet achteruit. Die val was mijn fout en ik had gewoon pech.''

Sagan was in 2013 al een keer tweede geweest in de Vlaamse wielerklassieker en veroverde ereplaatsen in 2012 (vijfde) en in 2015 (vierde).

,,Het is een wedstrijd die me ligt. Dat is ook de reden waarom ik hier koers en niet in een andere wedstrijd, zoals bijvoorbeeld de Ronde van Lombardije. Elke renner stelt een koersprogramma dat bij hem past. De Ronde hoort daar in mijn geval zeker bij en het is ook een monument, een koers met uitstraling, met veel beleving bij de fans. Ik kijk zeker uit naar de Ronde."