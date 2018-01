Sagan slaat Omloop en Kuurne over

Tata Steel Chess Giri kan tevreden zijn na eerste weekend Wijk aan Zee

18:01 Anish Giri is het eerste weekeinde in het befaamde schaaktoernooi in Wijk aan Zee prima doorgekomen. De Nederlandse grootmeester won vandaag ook zijn tweede partij op het Tata Steel Chess. De nummer vijftien op de wereldranglijst versloeg met de witte stukken Vladimir Kramnik. Na de 35ste zet van Giri gaf de Rus op.