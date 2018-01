Sagan sprint naar zege in Adelaide, rentree Gesink

Rentree Gesink

Robert Gesink maakte in Adelaide zijn rentree in het peloton, nadat hij een half jaar geleden tijdens de Tour de France een breuk in zijn wervelkolom had opgelopen. De 31-jarige kopman van LottoNL-Jumbo hield een goed gevoel over aan zijn eerste koers. ,,Het criterium was kort en snel en dat doet altijd wel even pijn'', zei de Varssevelder. ,,Verder voelde alles helemaal prima. Ik heb zin om dinsdag echt te gaan beginnen.'' Dan start in Adelaide de Tour Down Under, de etappekoers die als opening van de UCI WorldTour dient.