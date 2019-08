Sainsbury weg bij PSV, Braken op weg naar NEC-uitgang

Dolberg verlaat Ajax voor OGC Nice

Kasper Dolberg is officieel weg bij Ajax. De Deense spits was in Amsterdam op een zijspoor beland en trekt nu naar Frankrijk, waar OGC Nice zijn nieuwe werkgever is. Dolberg lag nog tot medio 2022 vast bij Ajax, dat laat weten dat het 20,5 miljoen euro ontvangt voor de aanvaller.