Sainz en Leclerc krijgen gelijke status bij Ferrari: ‘We hebben geen nummer 1 en 2 nodig in het team’

,,We hebben bij aanvang van het seizoen geen nummer 1 en 2 nodig in het team. We laten de jongens racen en op de baan zullen we zien wie er op zeker moment het beste voorstaat. Het gaat ook niet altijd om talent en vaardigheid, een coureur kan ook pech hebben of crashen”, zegt Binotto.

Sainz haalde in zijn eerste jaar bij Ferrari vier keer het podium, Leclerc slechts één keer. De Monegask won in 2019 nog twee races voor Ferrari. Binotto: ,,Charles is vooral in het laatste deel van het seizoen flink uitgedaagd door Carlos, maar ik ben heel tevreden over zijn progressie. Hij was altijd snel in de kwalificaties, maar heeft ook veel pech gehad. Ik denk dat Charles wel 40 punten meer had kunnen hebben.”