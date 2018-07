Sainz publiekstrekker van Gamma Racing Days

LIVE: Verstappen heeft wonder nodig voor podium in Hongarije

14:01 Een zevende startplek dat is wat Max Verstappen overhield aan een totaal verregende kwalificatie in Hongarije. De RB14 mist de nodige grip in de regen en daardoor kon de Nederlander niet hoger eindigen. Voor de race blijft het 'gelukkig' droog dus voor Verstappen is de jacht op het podium vanaf 15.10 uur geopend. De Red Bulls zijn snel op de Hungaroring, maar inhalen is geen eenvoudige taak op 'het Monaco zonder muren.'