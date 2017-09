'Sainz tekent bij Renault, McLaren laat Honda vallen'

Sainz zou zelfs al tijdens de Grand Prix van Maleisië op 1 oktober het stoeltje van Jolyon Palmer kunnen overnemen. In dat geval lijkt het erop dat Red Bull-jongeling Pierre Gasly de overstap kan maken naar Toro Rosso.

McLaren wil na dit seizoen af van de Honda-motoren en wil in 2018 graag rijden met de Renault-krachtbron. De Fransen konden echter geen motoren leveren aan meer dan drie teams (Red Bull, Toro Rosso en Renault). Daardoor was het nodig dat Toro Rosso afscheid nam van Renault en koos voor de Honda-motor. Door de overstap van de talentvolle Sainz was Renault bereid afscheid te nemen van Toro Rosso. Hierdoor kan McLaren volgend jaar met een Renault-motor rijden, wat ook de kans weer groter maakt dat Fernando Alonso bij het Britse team blijft.