Sakkari verslaat Sabalenka in alles-of-niets-wedstrijd, Schuurs tegen olympisch kampioenen

In de eerste set moest na twee breaks aan beide kanten de tiebreak voor de beslissing zorgen. Daarin was Sakkari overtuigend de beste. Beide speelsters wonnen ook in de tweede set twee keer elkaars opslagbeurt. In de tiebreak benutte de nummer 2 van de wereld uit Belarus haar tweede setpoint.



In de derde set lukte het zowel Sabalenka als Sakkari nauwelijks nog de eigen opslagbeurt te winnen. Sabalenka leek te profiteren toen ze Sakkari voor de tweede keer op rij brak. De tennisster uit Belarus verloor daarna echter drie keer haar eigen service en gaf de partij alsnog uit handen.