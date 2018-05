Salah vast tijdens ramadan ook op dag CL-finale

Salah mag zaterdag om 20.50 uur het vasten verbreken. Dan gaat de zon onder in Kiev, waar de CL-finale tegen Real Madrid wordt gehouden. Dat is dus vijf minuten na de start van de kraker. In de eredivisie namen moslimvoetballers in voorgaande jaren dadels en energierepen mee in de dug-out om als de zonsondergang tijdens de wedstrijd was snel wat voedsel binnen te krijgen.



Salah had gebruik kunnen maken van een ontheffing omdat hij op reis is. Reizende moslims, die niet langer dan vier dagen op een bepaalde plek zijn, mogen dan gewoon eten en drinken en het vasten na de ramadan inhalen. Volgens de Egyptische stervoetballer heeft de ramadan echter geen effect op zijn prestaties.