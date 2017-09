Salaris Neymar uitgelekt: spits verdient 4.000 euro per uur

Stegeman: ‘Effectiever met kansen omgaan’

23 september ALMELO – Heracles reeg de kansen aaneen, maar had zaterdagavond de blessuretijd nodig om te winnen van Roda JC (2-1). “We moeten effectiever met de kansen omgaan. Maar dat is een kwaliteit. Een kwaliteit die Vincent Vermeij heeft”, aldus trainer John Stegeman over de matchwinner.