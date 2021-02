Salaris op straat, dat zet de kleedkamer op z’n kop

Door Mikos Gouka



Uit eigen ervaring een kleine anekdote, met een knipoog, om dit onderwerp een klein beetje in te leiden. In de jaren 90 deed het beroemde ‘puntengeld’ zijn intrede in de hoogste regionen van het amateurvoetbal. Met een overwinning of een gelijkspel konden amateurvoetballers makkelijk hun zomervakantie bij elkaar verdienen. Zo kon het zijn dat bij Excelsior Maassluis aan het einde van elke maand enveloppen werden uitgedeeld. Drie overwinningen en een gelijkspel; het was zomaar goed voor 500 harde guldens.

Quote De keeper 700 gulden en de rest 500? Hoe kan dat? Het bestuur had ons iets uit te leggen.

Voetbalhumor is dan nooit ver weg. De centrale verdediger leende de keeper ‘even’ 200 gulden en even later telde de doelverdediger goed zichtbaar voor de andere spelers hardop het geld uit zijn envelop: ‘En dat maakt precies 700 gulden!’ De gezichten bij de andere spelers spraken boekdelen. Hij 700 en wij 500? Hoe kan dat? Het bestuur had ons iets uit te leggen!

555.237.619 euro

Volledig scherm Liam Kelly arriveert per helikopter in de Kuip. © ANP Natuurlijk, een groter contrast met de 555.237.619 euro die Lionel Messi in de afgelopen vier jaar incasseerde, is amper mogelijk. Zoals profvoetbal en amateurvoetbal ook al onvergelijkbare grootheden zijn. Maar de kleedkamer en zijn wetten, die zijn wél vergelijkbaar. Messi zal sinds zijn contract is uitgelekt vast niet scheef worden aangekeken door Ansu Fati, Pedri of Martin Braithwaite. Maar het uitlekken van salarissen zet de kleedkamer vaak volledig op zijn kop.



Toen de spelers van Feyenoord vorig seizoen in de krant lazen dat Liam Kelly in de Kuip liefst 600.000 euro verdiende, beschouwden ze dat meteen als het minimumsalaris in de selectie. Kelly speelde immers echt nooit. Voor Frank Arnesen, die Kelly niet had vastgelegd, was het opeens heel lastig om contractonderhandelingen te starten. Wat de kleine Ier verdiende, was niet waar anderen genoegen mee wilden nemen.

Donkere spelers

Ook bij Ajax weten ze er alles van, al is het al even geleden. Na het veroveren van de Champions League in 1995 ging het los in Amsterdam. De Amsterdamse club zou donkere spelers per definitie minder betalen dan witte voetballers. Penningmeester Arie van Os ontkende toen bij hoog en bij laag, maar Michael Reiziger zei destijds in Nieuwe Revu dat het bepaald geen toeval was dat uitgerekend vier donkere spelers - behalve hij ook Davids, Kanu en Finidi - die zomer vertrokken bij Ajax. ,,Er werd onderscheid gemaakt in de salarissen. Want waarom zou bijvoorbeeld Edgar Davids bij Ajax minder verdienen dan Marc Overmars?’’

Van Os was woedend en kwam met een weerwoord. ,,Frank Rijkaard was de best betaalde speler ooit. Dat wisten jongens als Davids en Reiziger ook. Ik zal wel kleurenblind zijn, maar volgens mij is Rijkaard ook donker’’, brieste Van Os. Maar of hij daarmee het beeld van scheve verhoudingen in de salarissfeer kon wegnemen, is zeer de vraag.

Volledig scherm Clarence Seedorf, Patrick Kluivert en Edgar Davids met de Champions League-beker in 1995. © ANP

Cruijff

Bij Barcelona weten ze nog dat Johan Neeskens in Camp Nou steeds populairder werd bij de ­socios. In 1976 werd Neeskens in Spanje gekozen tot de beste buitenlander in La Liga en precies op dat moment liep zijn contract af. Zaakwaarnemer Cor Coster, de schoonvader van ploeggenoot Johan Cruijff, sleepte er een schitterend nieuw contract uit. Toen Neeskens het kantoor van voorzitter Augustin Montal verliet en in zijn auto stapte, zag hij plots Cruijff het kantoor van de preses betreden. ,,Cruijff wilde weten wat ik ging verdienen’’, zei Neeskens daarover in het boek Wereldvoetballer van auteur Jaap Visser. ,,Ik vond dat zo’n teleurstelling.’’

De salarisstrook als middel om de hiërarchie te bepalen. Tijdens een trip van Oranje naar Australië vroeg Wesley Sneijder ooit naar het salaris van reservekeeper Piet Velthuizen. ‘Ah, dan verdien ik twintig keer meer dan jij’, zei de recordinternational na het horen van het bedrag.

Zoals Oranje toch vaak al de omgeving is waar spelers gaan twijfelen. Bruno Martins Indi tekende ooit bij Feyenoord, maar kort na die overeenkomst maakte Louis van Gaal opeens een international van hem. De Rotterdammer lag jarenlang vast en zag dat nooit terug in zijn salaris. De verdediger ging pas echt als een international verdienen toen FC Porto hem strikte.

Recht overeind

En als afsluiting nog een kleine anekdote uit de Kuip. Martin van Geel, destijds technisch directeur, vertelde ooit op de luchthaven Rotterdam hoe uitgelekte salarissen een thema kunnen worden en blijven. Van Geel zei nooit meer naar het televisieprogramma Voetbal Inside te kijken, maar toch: toen hij een keer thuiskwam en gedachteloos de televisie aanzette zag hij een verslaggever van VI voor de Kuip een verhaal afsteken. ,,Hij vertelde over de mooie zwarte cijfers van de club en niemand sloeg erop aan’’, zei Van Geel. ,,Hij vertelde over onze goede resultaten en aan tafel haalden ze hun schouders op. En toen ging het over het salaris van Joris Mathijsen en ja hoor, toen zaten ze ineens recht overeind.’’

Mathijsen stond, zo bleek, voor één miljoen per jaar op de loonlijst van de Rotterdammers. Een dag later was dat een gespreksonderwerp in de kleedkamer van de Rotterdammers. ,,Ging je toch extra kijken naar wat hij wel of niet liet zien, zo werkt dat’’, zei een medespeler destijds.

Al zal dat in het geval van Lionel Messi wel niet opgaan.

