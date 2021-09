Sam Lammers redt punt voor Frankfurt, Bosz met Lyon simpel langs Rangers

Promes en Hendrix met Spartak Moskou onderuit in Europa Lea­gue-ouverture

15 september Spartak Moskou heeft de eerste wedstrijd in poule C van de Europa League verloren. De thuiswedstrijd tegen Legia Warschau eindigde in 0-1. Beide ploegen lieten in Moskou grote kansen liggen op de winst. In de extra tijd kwamen de Polen via invaller Lirim Kastrati alsnog tot scoren.