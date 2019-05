Samuel Sánchez (41) mag weer koersen na dopingschorsing

Sánchez (41) behaalde de olympische titel op de weg tijdens de Spelen van Peking in 2008. In de Tour de France van 2010 belandde hij op de tweede plaats. In de Vuelta stond de renner twee keer op het podium, in 2009 (tweede) en 2007 (derde). Zijn professionele loopbaan lijkt inmiddels voorbij.