Santander keert Ferrari de rug toe en stapt Champions League in

Van Benthem is bij Set-Up'65 een bekend gezicht in een andere omgeving

17:28 OOTMARSUM - Alsof ze nooit is weggeweest, speelt Marleen van Benthem dit seizoen weer haar wedstrijden in het eerste van Set-Up'65. Van Benthem keerde dit seizoen terug in de hoofdmacht van de Ootmarsumse eredivisionist, nadat ze twee seizoenen geleden besloot te stoppen met het volleyballen op topniveau.