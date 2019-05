São Paulo wil verhuizing Formule 1 naar Rio voorkomen

Aan- of afhaken voor waterpo­loërs in eredivisie

10:32 NIJVERDAL/BORCULO - Na de uitschakeling van de waterpolosters van Het Ravijn in de halve finale van de play-offs zijn alleen nog de mannen van de twee regionale eredivisionisten actief in de nacompetitie. De mannen van Het Ravijn strijden mee om de titel, die van van Schuurman/BZC moeten in de play-outs knokken voor handhaving.