Sarri officieel weg bij Napoli

zondag 5a KNVB laat spuugwed­strijd SVV'91 - Heracles niet uitspelen

16:19 ENSCHEDE - Het gestaakte duel in de vijfde klasse A tussen SVV'91 en AVC Heracles wordt niet uitgespeeld. Die beslissing heeft de KNVB genomen. Het duel werd op 26 april in de slotfase gestaakt wegens wanordelijkheden. De voetbalbond laat de resterende vijf minuten voor wat het is.