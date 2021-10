Sasnovitsj slaat wéér toe tegen grandslamkampioene: ‘Ik had mijn tickets naar huis al geboekt’

Danjuma sluit als vervanger van Gakpo aan bij Oranje, Wijnaldum keert terug van schorsing

10 oktober Arnaut Danjuma Groeneveld is aangesloten bij de selectie van het Nederlands elftal. De 24-jarige buitenspeler meldde zich vanochtend in Zeist en deed daarna mee aan de afsluitende training in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd van maandag tegen Gibraltar.