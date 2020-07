SC Heerenveen ziet in Robbin Ruiter oplossing voor keepersprobleem

Joost Luiten opnieuw sterk op dreef in 1e ronde in Oostenrijk

16:34 Joost Luiten is goed begonnen aan het Euram Bank Open in Oostenrijk, een evenement van de Europese Tour. De 34-jarige Rotterdammer ging in Ramsau rond in 65 slagen. Daarmee bleef hij 5 slagen onder het baangemiddelde (par).