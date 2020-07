Schaamrood op de wagen bij Ferrari na rampzalige seizoenstart

Door Arjan Schouten



Een dikke 10 kreeg Lewis Hamilton gisteren in La Gazzetta dello Sport, na zijn perfecte weekend. Voor Ferrari en vooral Charles Leclerc was de Italiaanse sportkrant minder complimenteus. Team én coureur kregen beiden een 4, na een blamerende race die wel heel rap voorbij was voor Ferrari. Leclerc boorde al in de eerste ronde op de Red Bull Ring zijn wagen in die van teamgenoot Sebastian Vettel.